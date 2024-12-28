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İnşa edilen en büyük lise kampüsü Ocakta açılacak

Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan oluşan Eğitim Kampüsü ve yapımı süren 7 okul projesi ile ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak çocukların nitelikli eğitim alması sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 13:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:45
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İnşa edilen en büyük lise kampüsü Ocakta açılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derslik ihtiyacının önemli kısmını karşılayacak Türkiye'nin en büyük lise kampüsü Esenyurt Eğitim Kampüsü, ocak ayı içerisinde hizmete açılacak.

İlçedeki liselerin bu kampüse taşınmasıyla boşalacak okullar, ilköğretim kurumlarına tahsis edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 68 bin 500 metrekarelik alana inşa ettiği projede, 8 ayrı lise ve 320 derslik bulunuyor.

10 bin 200 öğrenciye eğitim verilecek kampüste, 5 Anadolu lisesi, fen, mesleki ve teknik Anadolu ile imam hatip liseleri, bilim ve sanat merkezi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi atölyesi, kız ve erkek yurdu, ibadethane, konferans salonu, kütüphane, planetaryum, idari hizmet binası, derslikli anasınıfı, 88 laboratuvar, kapalı spor salonu, çim saha, halı saha, 5 standart ve 2 mini basketbol sahası ile otopark yer alıyor.

Beşli Lise Kampüsü Projesi yeniden başladı

Bunun yanı sıra 2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından faaliyetleri durdurulan Beşli Lise Kampüsü Projesi'nin de yapımına yeniden başlandı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ekim 2024'te bitirilmesi planlanan ve atıl durumda olan projeyi kısa sürede tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına devretti.

Çalışmalara başlayan Bakanlık, 3 bin 600 gencin eğitim alacağı kampüsün 2025 yılı sonunda açılışını yapacak.

Ardıçlı Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 farklı liseden oluşan projenin çalışmaları 7 aydır devam etmiyordu.

Mevlana Mahallesi'ne de 2 ayrı okul daha yapılacak. Belediyeye ait 20 dönümlük arazinin 15 bin metrekarelik kısmı okul projesi için ayrıldı. Uzun süredir yer tahsis tartışmalarıyla geciken proje, Bakanlığın yatırım programına alındı.

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