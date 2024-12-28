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ÜNİDES'e rekor başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı, ikinci döneminde 998 başvuru alarak rekor kırdı. ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları, 3-27 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 15:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:12
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ÜNİDES'e rekor başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlanmak amacıyla uygulanan niversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Proje kapsamında yapılan 998 başvurunun 362'sini ulusal, 636'sını ise yerel düzeydeki projeler oluşturdu. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, İzmir ve Bayburt oldu.

Başvurularda "kişisel ve sosyal gelişim", "bilim ve teknoloji" ile "mesleki gelişim faaliyetleri" başlıkları öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "ÜNİDES'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor, bunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız, projelerin değerlendirmelerini yapmaya başladılar. Elimizden gelen en kısa sürede tüm başvuruları değerlendirip gençlerimizin projelerini bir an önce hayata geçirmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençlerin proje üretme konusundaki heves ve katılımlarının, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üçüncü dönem başvuruları Şubat 2025'te

ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları, 3-27 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerel projelerde 50 bin, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar ayni destek sağlanacak.

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