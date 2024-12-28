Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'de konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Partimizi hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları bulacak parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz.

"KÜSENİN KAPISINI BİZ GİDİP ÇALACAĞIZ"

Yokluk zamanlarında partimiz için elbisesi tozlanmış varını yoğunu seferber etmiş Ömer'leri Ayşe'leri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar işte o fedakarlık abideleridir. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız, küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Roman kardeşlerimiz evde oturan ölür diyorlar.

"HİÇBİR İNSANIMIZIN SERZENİŞİNE KULAKLARIMIZI TIKAMIYORUZ"

Ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı Bursamızı da etkilemiştir. Memur çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha sık karşılaştılar. Gerek şahsen gerek ittifak olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz.

"YAŞANAN HER SIKINTININ, ZORLUĞUN FARKINDAYIZ"

Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. 85 milyonun derdini iyi biliyoruz.

"GÜNÜBİRLİK HESAPLAR BU MİLLETE ÇOK VAKİT VE NAKİT KAYBETTİRDİ"

Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Günübirlik hesaplar bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi. Kim ne veriyorsa benden beş fazlası anlayışı geçmişte ağır bedelle ödetti. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını elimizin tersiyle ittik. Asırlık sorunlara biz çözüm geliştirdik. Bedel ödesek de bedel ödetmedik. Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz.

FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLERE BOYKOT ÇAĞRISI

Aç gözlü fırsatçıların ne enflasyonla faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları işimizi zorlaştırıyor. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Konut ve kira fiyatlarındaki balon sönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."