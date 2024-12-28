31 Aralık yarım gün mü?

2025'e girmemize günler kala vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık Türkiye'de resmi tatil değildir.

31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.

Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.

Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.

2025'te resmi tatil günleri ne zaman?

İşte 2025 Resmi Tatil Günleri