Gazprom o ülkeye doğal gaz sevkiyatını durduracak

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği belirtildi.

Moldovagaz şirketinin Gazprom ile sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.