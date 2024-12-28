Gazprom o ülkeye doğal gaz sevkiyatını durduracak
Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak 2025 itibarıyla Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 17:44, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:46
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği belirtildi.
Moldovagaz şirketinin Gazprom ile sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır." ifadesine yer verildi.
Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu.
Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.