İmralı'daki görüşme sona erdi! DEM Parti'den resmi açıklama bekleniyor
DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Buldan ve Önder Ada'dan ayrıldı. DEM Parti'den resmi açıklama bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 18:08, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:10
DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Önder ve Buldan İmralı'dan ayrıldı.