İmralı'daki görüşme sona erdi! DEM Parti'den resmi açıklama bekleniyor

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Önder ve Buldan İmralı'dan ayrıldı.

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