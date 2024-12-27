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Etimesgut'ta Geribass seferleri başlıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Etimesgut'un yeni ulaşım projesi olan Geribass'ın yola çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 19:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:36
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Etimesgut'ta Geribass seferleri başlıyor

Etimesgut ilçe genelinde bulunan sosyal ve spor tesisleri güzergahları arasında hizmet verecek olan Geribass toplu taşıma araçları hizmet vermeye başlayacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Beşikçioğlu paylaşımında: 'Geribass Yola Çıkmaya Hazır!

Hizmette ve eğitimde fırsat eşitsizliğine karşı çıktığımız bu yolculukta, belediyecilik hizmetlerine artık daha kolay ulaşacaksınız.

Yeni yılda, kültür merkezlerimizden spor tesislerimize, dopdolu etkinlikler ve projeler sizleri bekliyor. Geribass bu hizmetlere sizi ulaştırmak için hazır olacak.

Huzurlu bir yolculuk, dolu dolu bir gün ve mutlu bir Etimesgut için #Geribass hizmetinizde!' ifadelerini kullandı.

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