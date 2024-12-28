CHP'li Veli Ağbaba'nın acı günü

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın cenazeye katılmak üzere Malatya'ya geleceği öğrenildi.

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