Uşak'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye ceza kesildi

Baskında, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 9 bin lira ve materyallere el konuldu.

Ekipler, işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlattı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadığını tespit ettiği 8 kişiye 58 bin 825 lira para cezası uyguladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net