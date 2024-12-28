Bakanlıktan yavru goril paylaşımı: Arkadaşlar merak etmeyin!

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

