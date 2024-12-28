Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklama

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y, patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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