Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklama

Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
ÜNİDES'e rekor başvuru
ÜNİDES'e rekor başvuru
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklama

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 21:32, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 21:38
Yazdır
Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklama

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y, patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden mevcut mühimmat üretim müdürü Erman G. ile önceki mühimmat üretim müdürü Murat A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber