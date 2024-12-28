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Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Memur ve emeklilerin maaş zam oranı için geri sayım başladı. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2025'te belli olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memurun 2025 maaş zammı da netleşmiş olacak. İşte memur ve emekli maaşlarında zam senaryoları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 22:07, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 22:11
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Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.

Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Beklentiler dikkat alındığında memurların maaşları yüzde 12-13 civarında artış gösterecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 806 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

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