Sosyal medyada Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Videoda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını işlediği belirlenen A.B'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 27 Aralık'ta başlattığı çalışmalar neticesinde, videoyu çeken, 21 suç kaydı bulunduğu ve kayıp olarak arandığı tespit edilen A.B. dün Beyoğlu'nda yakalandı.

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