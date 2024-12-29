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Bakanlıklara müsteşarlıklar geri geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra altı yıl önce kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sistemine yeniden dönüldü. Müsteşarlıklar da geri geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 07:48, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 07:57
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Bakanlıklara müsteşarlıklar geri geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı" kaldırılarak yerine "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" getirildi. Bu doğrultuda devlet yönetiminde, en yüksek devlet memuru sıfatını taşıyan İdari İşler Başkanı bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olacak. İdari İşler Başkanlığı görevini yürüten Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görevine devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, mevzuatta idari işler başkanlığına yapılan bütün atıfların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış sayılacağı da düzenlendi.

MÜSTEŞARLIKLAR DA GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti'de bir süredir yeni sistemle birlikte kaldırılan bakanlıklardaki müsteşarlık sistemine geri dönülmesi gerektiği tartışılıyordu. Önümüzdeki günlerde, bakanlıkların bünyesinde yeniden müsteşarlıkların kurulacağı belirtildi.

Müsteşarların yetkilerinin çerçevesiyle ilgili çalışma yürütülürken, bakan yardımcılarının sayısının azaltılabileceği ifade ediliyor. Her bakanlık bünyesinde en az üç dört bakan yardımcısı görev yapıyor. Müsteşarlık sistemine geçilmesi ile birlikte bakan yardımcılarının yürüttüğü görevlerin kapsamının da daraltılacağı belirtiliyor.

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