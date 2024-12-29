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Özel karşıtları kurultay için yoğun çalışıyor

CHP'de parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Muhalifler sadece 30 milletvekili ile 200 delegenin desteğini alabilmiş durumda. Ortak bildiri üzerinde dahi anlaşamadığı ortaya çıkan Özel karşıtları, 800 delegenin imzasına ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 08:06, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:07
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Özel karşıtları kurultay için yoğun çalışıyor

CHP'de kurultay takviminin başladığı ocak ayı yaklaştıkça genel merkezle yönetim karşıtları arasındaki 'olağanüstü kurultay' tartışması yeniden körüklendi. CHP Genel Merkezi'nde parti içi bürokraside Genel Başkan Özgür Özel'e dönük 'yönetememe' eleştirileri sürerken, Özel karşıtı blokta birlik arayışı devam ediyor.

İMAMOĞLU KURULTAYA UZAK

Muhalifler sadece 30 milletvekilli ile 200 delegenin desteğini arkalarında bulabilmelerine rağmen 800 imza hedefiyle hareket ediyor. Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler umutlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlasa İmamoğlu'nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı biliniyor. Özel'in, Kasım 2023'teki 37'nci Olağan Kurultay'da genel başkan seçilmesinde etkili olan İmamoğlu'nun önceki gün Ankara'ya TBB toplantısı için gelmesine rağmen CHP Genel Merkezi'ne uğramaması dikkat çekti.

ORTAK BİLDİRİ KRİZİ

Özel karşıtı cephede ise 'ortak deklarasyon krizi' yaşanıyor. Parti içindeki muhalif grupların yönetime yönelik eleştirilerini ortak bir metinde toplamaya çalıştığı ancak görüş ayrılıkları yüzünden çerçeve metinin oluşturulamadığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu destekçisi bir milletvekili, TBMM'de 50'ye yakın milletvekilinin 'olağanüstü kurultay' için ortak hareket edeceğini belirtirken, "Şu an 200 imza için hazırlığımız devam ediyor. 800 imza için biraz zaman var. Ocak ayının ortalarına doğru ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.


Uğur Duyan / Mehmet Güney

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