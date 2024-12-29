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Otobanda yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen şahsa tır çarptı. Tırın altında kalarak sürüklenen şahıs hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 08:15, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:13
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Otobanda yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Kaza, Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsı, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı tır çarparak altına aldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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