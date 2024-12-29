Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış görülecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Özellikle Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Buzlanma ve Sis Uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.