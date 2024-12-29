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Erzurum'da kayıp öğretmen 3 gündür aranıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde görev yapan öğretmenden 3 gündür haber alınamıyor. Öğretmenin aracı ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunurken, arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 09:05, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:51
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Erzurum'da kayıp öğretmen 3 gündür aranıyor

Önceki gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan öğretmen Sabit Bülbül'ü arama çalışmaları devam ediyor. Öğretmenin en son telefonundan alınan sinyal doğrultusunda ekipler arama çalışmalarını ilçeye bağlı Karasu Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karasu köyünde, yaşayan bir vatandaş tarafından Ağveyis Han'ının bulunduğu mevkide kayıp öğretmenin aracı bulundu.

Kar dolayısıyla kapalı olan köy yolu iş makinelerinin çalışmaları ile açılarak olay yerine ilçe jandarma ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de giderek aracın kayıp öğretmene ait olduğu tespit edildi. Ağveyis hanı yanında terk edilmiş şekilde bulunan araçta öğretmene ait özel eşyaları da bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin köyde yaptığı aramalara rağmen Sabit Bülbül'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmeni aramalara yarın devam edeceği öğrenildi.

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