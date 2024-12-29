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Bir haftada 444 bin sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini, toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Öte yandan Yerlikaya, meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirtti ve yapılan işlem sayısını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 09:38, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:41
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Bir haftada 444 bin sürücüye ceza

Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet ve araç denetimlerine dair bilgi paylaştı.

Motosiklet kullanırken trafik kurallarına uymanın, kask ve ekipman kullanmanın önemine değinen Bakan Yerlikaya, "Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 2024 yılında, 26 Aralık'a kadar, toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı" dedi.

444 BİN 372 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik denetimlerine dair şu verileri paylaştı:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.

  • Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381,
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677,
  • Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642,
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
  • Toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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