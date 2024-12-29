Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Kimlik göstermeyene altın yok!
Kimlik göstermeyene altın yok!
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
ÜNİDES'e rekor başvuru
ÜNİDES'e rekor başvuru
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaHaberler Ekonomi

Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor

Asrın felaketinde günlük 35 bin ekmek üreterek depremzedelerin imdadına yetişen Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fırın gibi çalışıyor. Günlük 4 bin ekmek olmak üzere birçok unlu mamul üreten okul, yılda 2 milyon ciro yapıyor. Bir yandan öğrenen öğrenciler diğer yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 10:25, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:31
Yazdır
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere uygulamalı eğitim vermek için 2 yıl önce fırın kurdu. Kurulduktan kısa süre sonra asrın felaketine denk gelen okul, öğrencileriyle birlikte bir fabrika gibi çalışarak günlük 35 bin ekmek çıkartıp, Elazığ ve Malatya olmak üzere çevre illere gönderdi. 2 usta öğretici gözetiminde 30 öğrencinin sırayla çalıştığı fırın, günlük 4 bin ekmeğin yanı sıra poğaça ve simit olmak üzere birçok ünlü mamul üretiyor. Üretilen ürünler, Elazığ merkezde bulunan yatılı ve pansiyonlu okullara, öğrenci yurtları ile özel okulların yemekhanelerine gönderiliyor. Sadece fırından 2 milyon lira ciro elden edilirken, öğrenciler bir yandan öğreniyor bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile harçlıklarını çıkartıyor.

Fırın hakkında bilgi veren okul müdürü Sadrettin Bayram, "Lisemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekmek üretimi amacıyla fırın kuruldu. Fırında 24 esasına göre hizmet verilmektedir. 2 tane usta öğreticimiz var. Onların yanında da değişimli olarak çalışan 30'un üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında çalışıyor. Fırınımızın döner sermaye içerisindeki payı yaklaşık olarak 2 milyon liradır. Oradan elde edilen paralarla öğrencilerimize harçlık veriyoruz. Öğrencilerimiz almış oldukları harçlıklarla hem kendilerinin ihtiyaçlarını gideriyor hem de ailelerine destek oluyor. Biz aynı zamanda kendi uygulama otelimize de buradan ekmek çıkarıyoruz. Fırınımızda simit, poğaça, kuru pasta ve benzeri ürünler yapılıyor. Üretilen ürünler Elazığ merkezde bulunan yatılı pansiyonlu okullarımıza, üniversite öğrenci yurtlarına ve özel okulların yemekhanelerine dağıtılıyor. Birinci kalite ekmek üretmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Deprem döneminde okulumuzun fırını yeni kurulmuştu. O dönemde Malatya ve çevre illere ekmek gönderildi. Günlük 35 bin ekmek üretildi. Bu ekmeklerde depremzede vatandaşlara, okulumuzun imkanları ve İl Mili Eğitim Müdürlüğümüzün yoğu desteği ile gönderildi. Burası aynı zamanda bir iş yeridir. Yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve öğrenciye hem meslek öğretiliyor hem de bir ciro elde ediliyor" dedi.

Fırında kent genelindeki yatılı okullara ekmek, simit olmak üzere ünlü mamuller ürettiklerini dile getiren 11. Sınıf öğrencisi Elvan Çimen, "Hem okuyoruz hem de harçlığımızı kazanıyoruz. 11. Sınıf öğrenciyim. Burada bir şeyler öğrendiğimiz için eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Ecrin Ejder isimli öğrenci ise, "Burada okullara ekmek ve unlu mamuller yapıyoruz. Bunların paketleniyor ve taşınıyor. Ben 11. sınıf öğrencisiyim. Asgari ücretin yüzde 60'ı kadar maaş alıyoruz. Okul harçlığımız çıkıyor. Öğrendiklerimiz burada pratik sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber