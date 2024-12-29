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DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından partiden açıklama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 12:08, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 12:10
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DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Öcalan'ın dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri sunduğu aktarıldı.

- "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"

Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

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