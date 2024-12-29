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Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarlık seçimi

Karabük merkeze bağlı Zopran köyünden ayrılarak yeni bir köy statüsü kazanan Cemal Ovası köyü, ilk muhtarını seçmek için sandık başına gitti. 171 seçmenin bulunduğu köyde iki aday yarıştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 13:28, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:08
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Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarlık seçimi

Karabük merkeze bağlı Zopran köyünden ayrılarak 9 Temmuz 2023 tarihinde yapılan referandum ve 26 Temmuz 2024'te İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ayrı bir köy statüsü kazanan Cemal Ovası köyü, ilk muhtarlık seçimi heyecanını yaşadı. Yeni köy statüsüyle Karabük merkeze bağlı 38'inci köy olan Cemal Ovası'nda 171 seçmen, muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Sabah saat 08.00'de köy konağında kurulan sandıkta başlayan oy verme işlemi, köy sakinlerinin yoğun katılımıyla sürdü. Muhtarlık için Hayri Çalışkan (54) ve Sezgin Urfa (58) yarıştı.

Köyün Yeni Statüsü ve İlk Seçim Süreci

Muhtar adayı Sezgin Urfa, köyün Zopran köyüne olan uzaklığı nedeniyle ayrı bir köy statüsü kazanmak için başvuruda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Karabük Valiliği'nin yaptığı incelemeler sonucunda İçişleri Bakanlığı'na iletilen talebimiz, 9 Temmuz 2023'te yapılan referandumla halkın iradesine sunuldu. Referandum sonucunda Cemal Ovası köyü olarak tescil edildik. Bugün 171 seçmenimizle ilk muhtarlık seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Köyümüz, tarımın yoğun olduğu, orman ve doğa ile iç içe, şehre yakın cazip bir yerleşim alanı."

Muhtar adayı Hayri Çalışkan ise köyün farklı köylerden bölünerek oluşturulduğunu vurgulayarak, "Cemaller köyü ve Yukarıkızılcaören'den bölünen bir yapıya sahibiz. Bu nedenle geçmişte muhtarlardan yeterince destek alamadık. Yeni statümüzle köyümüz için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Köy Hakkında Bilgi

Yaklaşık 70 haneden oluşan Cemal Ovası köyü, tarım faaliyetleriyle öne çıkıyor. Ormanlık alanları ve doğasıyla dikkat çeken köy, yeni statüsüyle birlikte cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

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