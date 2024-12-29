Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 13:48, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak."
"GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."