En fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 14:25, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 128, Nemrut'ta 106, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 72, Yıldız Dağı'nda 70, Saklıkent'te 69, Uludağ'da 64, Zigana'da 57, Hakkari'de 55, Sarıkamış ve Çambaşı'nda 53, Hesarek'te 47, Kop'ta 44, Murat Dağı 42, Mersivan'da 38, Erciyes'te 36, Denizli'de 33, Ilgaz'da 31, Yalnızçam'da 18, Yedikuyular'da 16, Yıldıztepe ve Keltepe'de 15, Gevaş Abalı'da 11 ve Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-10
|-7
|Ergan
|ÇB
|-9
|-4
|Kartalkaya
|HKY
|-5
|-3
|Konaklı
|S
|-9
|-6
|Yıldız Dağı
|KY
|-2
|1
|Saklıkent
|KY
|-5
|-1
|Uludağ
|KY
|-3
|-1
|Mersivan
|ÇB
|-6
|1
|Erciyes
|KY
|-3
|-1
|Çambaşı
|HKY
|-7
|-1
|Kop
|S
|-8
|-2
|Keltepe
|ÇB
|-2
|0
|Yıldıztepe
|ÇB
|-6
|1
|Hakkari
|ÇB
|-15
|-5
|Ilgaz
|ÇB
|-5
|-1
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-5
|1
|Yedikuyular
|KY
|-6
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-13
|-3
|Yalnızçam
|S
|-13
|-4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)