En fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 128, Nemrut'ta 106, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 72, Yıldız Dağı'nda 70, Saklıkent'te 69, Uludağ'da 64, Zigana'da 57, Hakkari'de 55, Sarıkamış ve Çambaşı'nda 53, Hesarek'te 47, Kop'ta 44, Murat Dağı 42, Mersivan'da 38, Erciyes'te 36, Denizli'de 33, Ilgaz'da 31, Yalnızçam'da 18, Yedikuyular'da 16, Yıldıztepe ve Keltepe'de 15, Gevaş Abalı'da 11 ve Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken S -10 -7 Ergan ÇB -9 -4 Kartalkaya HKY -5 -3 Konaklı S -9 -6 Yıldız Dağı KY -2 1 Saklıkent KY -5 -1 Uludağ KY -3 -1 Mersivan ÇB -6 1 Erciyes KY -3 -1 Çambaşı HKY -7 -1 Kop S -8 -2 Keltepe ÇB -2 0 Yıldıztepe ÇB -6 1 Hakkari ÇB -15 -5 Ilgaz ÇB -5 -1 Gevaş Abalı ÇB -5 1 Yedikuyular KY -6 -2 Sarıkamış PB -13 -3 Yalnızçam S -13 -4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)