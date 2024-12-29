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Özgür Özel'den Sinan Ateş mesajı: Unutturmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetinin ikinci yıldönümünde mesaj paylaştı. Özel, "Sorumlular yargılanana, gerçekler ortaya çıkana kadar bu suikasti unutturmayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 16:20, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:22
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Özgür Özel'den Sinan Ateş mesajı: Unutturmayacağız

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetinin yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Özel, "Ankara'nın ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i vefatının ikinci yıldönümünde rahmetle anıyorum. İki yıldır bu cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana, gerçekler ortaya çıkana kadar bu suikasti unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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