Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı boyunca uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürürken 17 ülkeye, 19 ziyarette bulundu, uluslararası zirvelere katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında da devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

YURT DIŞI ZİYARETLER

İlk yurt dışı ziyaretini 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yapan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü, ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine giden Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Moğolistan, Belarus ve Katar liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda - Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere 6 Temmuz'da Berlin'e gitti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan, Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için 20 Temmuz'da gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki programlara katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Temmuz'da ABD'nin New York şehrine gelen Erdoğan, Zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama ile görüştü.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama ile ortak basın düzenledi, finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Arnavutluk programı sonrası Sırbistan'ın başkenti Zagreb'e giden Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak etti.

BRICS ZİRVESİ

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere 23 Ekim'de Tataristan'a giden Erdoğan, 4 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.

Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Erdoğan, buradaki temasları sonrası aynı akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Bakü'ye hareket etti.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 17 Kasım'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvede, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yurt dışı ziyaretini Mısır'a yaptı. Erdoğan, 19 Aralık'ta D8 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti. Zirve toplantısı ile "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"da konuşma yapan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yurt içinde Ankara ve İstanbul dışında 53 şehre 73 ziyarette bulunarak toplu açılış törenleri ve organizasyonlara iştirak etti.

AĞIRLANAN KONUKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Erdoğan'ın ilk konuğu 24 Ocak'ta eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Mart'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 8 Mart Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı 18 Nisan'da, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ı 24 Nisan'da, Kuveyt Emiri Mişal el Ahmed el Cabir el Sabah'ı 7 Mayıs'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i 6 Haziran'da konuk eden Erdoğan, 10 Haziran'da yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Haziran'da Estonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alar Karisw'i, 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi, 1 Ekim'de Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı, 31 Ekim'de Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi, 14 Kasım'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, 28 Kasım'da Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'i, 2 Aralık'ta Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i ağırladı.

SOMALILAND KRİZİ ANKARA'DA ÇÖZÜLDÜ

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi de Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık'ta Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

Erdoğan, 17 Aralık'ta da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi konuk etti.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da bulunduğu dünya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok telefon görüşmesi gerçekleştirdiği lider Putin ile oldu. Putin ile 7 kez telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Suriye'deki gelişmeler için müzakerelerde bulundu.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü, telefonla görüştüğü çok sayıda liderle bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'de geçici yönetimin göreve başlamasıyla bölgede, barış ve istikrarın sağlanması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık'ta ilk görüşmesini NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüştü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüşen Erdoğan, telefon diplomasisini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile sürdürdü. Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de görüşen Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmeleri yaptı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı 12 Aralık'ta Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.