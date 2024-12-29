Ankara'da atık deposunda yangın

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'taki 4 katlı atık deposunda yangın çıktı. İddiaya göre, binanın giriş katındaki atıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binanın ilk 2 katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Pazar günü olması nedeniyle binada kimse olmadığı belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.