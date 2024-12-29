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Fatih Terim, Al Shabab'la ilk maçında farklı kazandı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, hazırlık maçında Damac'ı 4-1 mağlup ederek ilk maçından galip ayrıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 19:52, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:54
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Fatih Terim, Al Shabab'la ilk maçında farklı kazandı

Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı.

Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim'in öğrencileri sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti.

24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Fatih Terim'in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.

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