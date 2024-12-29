Organlarını bağışlayan su tesisatçısı beş kişiye umut oldu

Tokat'ta ikamet eden 3 çocuk babası su tesisatçısı Halit Çağlar (54), beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık 25 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Dün beyin ölümü gerçekleşen Çağlar'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Halit Çağlar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatla alınan karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 2 böbrek ve 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

Emine Çağlar eşinin organları araca taşınırken gözyaşı döküp, ağladı. Emine Çağlar, "Başkalarının da organ bağışında bulunmasını istiyorum. Eşim burada beyin kanaması geçirdi. Çok üzüldüm ama başkalarına da umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları da umut olsun, herkes versin, ben de dahil. Herkes acısını da yaşıyor ama versinler umut olsunlar" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Koordinatörü Birgül Tan ise, "Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 5 kişinin hayatına dokunmuş oldu. Karaciğer Erzurum'a gitti. 2 böbrek ve kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi gitti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.