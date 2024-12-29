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Arda Güler Gibi setinde

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Gibi dizinin setini ziyaret edip oyuncularla bir araya geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 22:45, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:51
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Arda Güler Gibi setinde

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, lige verilen arada ziyaretlerine devam etti.

İstanbul seyahatinde eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden ve Ali Koç, Ahmet Ketenci ve Jose Mourinho ile bir araya gelen Arda Güler, şimdi de Gibi dizinin setine ziyaret gerçekleştirdi.

Gibi dizisi setine konuk olan Arda Güler, dizinin oyuncularıyla bir araya gelip fotoğraf çekildi.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Arda, diziden alıntı yaparak "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz." ifadelerine yer verdi.

İşte Arda'nın Gibi setindeki pozları

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