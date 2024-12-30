'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 12 İlde zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında; 658 Kg uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 83 Şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden "Narkokapan-4" operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOKAPAN-4" operasyonları sonrasında; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; 42.5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 54 Şüpheli yakalandı 25'i tutuklandı, 16'sı Adli kontrol kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 151 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 6 Şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 410 kg esrar ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca; 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca; 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca; 15 kg kokain, 12 kg skunk ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca; 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca; 2 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 3 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca; 2 kg metamfetamin, 3 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca; 10 kg esrar, 7 kg skunk ele geçirildi."