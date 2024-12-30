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'Erken değil öne alınmış seçim olabilir'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin erken yapılmasının gündemde olmadığını, ancak öne alınmış seçim ihtimalinin değerlendirilebileceğini söyledi. TV1'e konuşan Elitaş, hava koşulları nedeniyle seçimler için en uygun tarihin Ekim veya Kasım olduğunu ifade ederek, "2028 seçimlerinin 2027 Kasım ayında yapılması uygun bir zaman" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 07:55, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:58
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'Erken değil öne alınmış seçim olabilir'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti. TV1'e konuşan Elitaş, şunları söyledi:

"Erken değil öne alınmış seçim olabilir"

"14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır"

"CHP erken seçim talebinde bulunmadı"

Elitaş, CHP'nin erken seçim çağrısıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar 'dostlar alışverişte görsün' diye yapıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Elitaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2'nci, toplamda ise 3'üncü döneminde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk genel seçimde yeniden aday olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 'erken seçim' kararı alması gerekiyor. Anayasa'daki ilgili maddede, 'İkinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir' ifadesi yer alıyor. Bunun gerçekleşmesi içinse 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Burada gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise olası bir Anayasa değişikliği olması gerekiyor. Ancak değişiklik yapılması durumunda ilgili maddenin eklenip eklenmeyeceği ise net değil"

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