Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Aralık 2024)
30 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,30 liradan, euro 36,84 TL seviyelerinden işlem görüyor. 30 Aralık Pazartesi güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 08:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:21
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,2653 (alış) 35,3025'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8463 TL seviyelerinde seyrediyor.