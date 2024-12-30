Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Aralık 2024)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,2653 (alış) 35,3025'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8463 TL seviyelerinde seyrediyor.