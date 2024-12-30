Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim

Altın fiyatları, yılın son iki işlem gününe yatay bir başlangıç yapıyor. 5 Kasım'da gerçekleşen Beyaz Saray seçimleri ve ABD Merkez Bankasının aralık toplantısında "şahin" bir duruş sergilemesinin ardından; dolar endeksi 108,00 seviyesine doğru hareketlenmiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,50 seviyesini aşmıştı. Bu gelişmeler, ons altın fiyatına fren yaptırdı.

YILLIK YÜKSELİŞ %27,30

Son haftalarda gösterdiği zayıf performansa rağmen ons altın fiyatı; 30 Aralık itibarıyla, 2024 yılının genelinde %27,30'luk bir prime imza attı. Yıla 2062 dolardan başlayan ons altın fiyatı, 30 Aralık 2024 işlemlerinde 2627 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Ons fiyatı; ABD'de seçim belirsizliği, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle, bu yıl ekim ayında 2790 dolarla rekor kırmıştı.

SON 14 YILIN EN İYİSİ

Ons altında bu yıl gerçekleşen söz konusu prim, 2010'dan itibaren "en yüksek getiri" olarak da kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Ons altın fiyatı 2009 yılında 1097 dolardan kapanış yapmıştı. Bir sonraki seneyi de 1421 dolardan tamamlamıştı. Böylece 2010 yılında ons altında gerçekleşen yükseliş %29,53 olarak kayıtlara geçmişti. Ons fiyatı, 14 senenin ardından "yıllık bazda" en iyi performansı sergilemiş oldu.

Ons Altın Senelik Kapanışlar ve Primler (2010-2024)

2010: 1421 dolar (%29,56)

1421 dolar (%29,56) 2011: 1565 dolar (%10,10)

1565 dolar (%10,10) 2012: 1676 dolar (%7,11)

1676 dolar (%7,11) 2013: 1205 dolar (%-28,11)

1205 dolar (%-28,11) 2014: 1182 dolar (%-1,85)

1182 dolar (%-1,85) 2015: 1060 dolar (%-10,30)

1060 dolar (%-10,30) 2016: 1151 dolar (%8,55)

1151 dolar (%8,55) 2017: 1303 dolar (%13,17)

1303 dolar (%13,17) 2018: 1282 dolar (%-1,60)

1282 dolar (%-1,60) 2019: 1517 dolar (%18,30)

1517 dolar (%18,30) 2020: 1898 dolar (%25,13)

1898 dolar (%25,13) 2021: 1828 dolar (%-3,67)

1828 dolar (%-3,67) 2022: 1823 dolar (%-0,27)

1823 dolar (%-0,27) 2023: 2062 dolar (%13,11)

2062 dolar (%13,11) 2024: 2625 dolar (%27,30) (30 Aralık 2024 TSİ 07:30 itibarıyla)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-2010 ve 2024 yılı da dahil olarak son 15 yıllık süreçte ons altın fiyatı sadece 6 defa gerileme göstermiş. -9 yıl ise ons altında yükselişle tamamlanmış.

-Ons altın bu süreçte en düşük yıllık kapanışını 1060 dolarla 2015'te gerçekleştirmiş.

-2013'te yaşanan %28,11'lik kayıp, 15 yıllık süreçte "en yüksek değer kaybı" olarak kayıtlara geçmiş.

30 ARALIK 2024 GRAM ALTIN

Bu arada iç piyasalara bakıldığında serbest piyasada gram altın fiyatı 2975 TL'den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise işlemler 2990 - 3030 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 945 TL, yarım altın 9890 TL ve tam altın da 19 bin 705 TL'den satılıyor.

Ömer Faruk Bingöl