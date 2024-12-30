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Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün

2025 yılında emekli olacaklar, 2024'te emekli olanlara kıyasla yüzde 30 daha az maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Haber Giriş : 30 Aralık 2024 08:58, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:02
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Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün

Enflasyonun bu yılı geçen yıldan daha düşük seviyede kapatacak olması nedeniyle güncelleme katsayısı değişeceği için 2024'te emeklilik başvurusu yapanların maaşları yüzde 30 daha fazla olacak.

Kamu çalışanları: 2024 yılı emeklisi olarak değerlendirilebilmeleri için en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini sunmaları gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının işlemleri ise mutlaka 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamalı. SSK ve Bağ-Kur emeklilik başvuru yapmak için son iki güne girildi. Bu tarihe kadar dilekçe vermeyenlerin maaşlarında yüzde 30'luk fark oluşacak.

1 Ekim 2008'den önce memur olarak göreve başlayanlar, güncelleme katsayısındaki değişikliklerden etkilenmeyecek. Bu grup, maaş avantajını koruyarak emeklilik haklarından faydalanmaya devam edecek.

Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?

Emekli maaşı alırken çalışmak isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) seçeneği bulunuyor.

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Hangi statüden emek-li olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belir-lenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığı-na emin olun. Eksik primle-riniz varsa başta doğum, as-kerlik, yurtdışı, doktora, us-ta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK'ya parasını ödeyerek gün sa-tın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamam-layın.

Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması ge-rekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir.

Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, 'Gelir Aylık Ödenek' bölümünden 'Yeni Başvuru' bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Emeklilik için işten çı-kışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe gi-rişiniz ertesi günün tarihi be-lirtilerek yapılabilir.

Emeklilik müracaatı son-rası son çalıştığınız işye-rinde bir yıl ve üzerinde çalış-malarınız varsa kıdem tazmi-natınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabi-lirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga ver-gisi vardır, gelir vergisi kesin-tisi yapılmaz.

Emeklilik tarihinize ka-dar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin üc-retini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorun-dadır.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süre-si yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.

Kaynak: CNBC-e

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