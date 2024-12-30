Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 10:04, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:39
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi kasım ayında 97,1 iken, aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.