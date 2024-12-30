8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3730 sözleşmeli personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 3730 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2025

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VE SAHİL GÜVENLİK

Jandarma Genel Komutanlığı ilanı detayları için tıklayınız

KOMUTANLIĞININ 2025 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 150 (13 muvazzaf, 137 sözleşmeli) J.Gn.KJlğl subayı (erkek/kadın), 40 (sözleşmeli) S.G.K.lığı subayı (erkek/kadın) temin edilecektir.

İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 21 mart 2025

İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Savunma Sanayii Başkanlığı 38 uzman yardımcısı alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı 38 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 nisan 2025

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

Savunma Sanayii Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere. Giriş Sınavı {Sözlü Sınav Yöntemi) ile aşağıda yer alan öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 220 sözleşmeli personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 220 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2025

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca Lisans mezunlan için (Eczacı kadrosu hariç) 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı. Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

19 Mayıs Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Milli Savunma Bakanlığı 151 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığı, 151 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2024

MSB ilanı detayları için tıklayınız

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 151 "Sürekli İşçi71 (teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak (31/12/2006 ve daha önceki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (27/12/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7) Başvurunun son günü itibanyla Ek listede belirtilen öğretim kuramlarının birinden mezun olmuş olmak.

8) a) Tüm adaylar için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

b) Güvenlik görevlisi adayları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak veya bu suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihleri 27 ocak ve 17 şubat 2025

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T.C.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7 ve 8'inci dereceli toplam 3 (üç) Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

EGM, 42 hizmetli alacak

EGM, 42 Memur Alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2025

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADROLU HİZMETLİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle 42 Hizmetli ünvanında personel alımı yapılacaktır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceden 10 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, sınava katılabilecek azami aday sayısı, KPSS puan türü ve istenilen taban puan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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