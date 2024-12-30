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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.014,33 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 13:15, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:15
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,11 azalışla 10.014,33 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 25,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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