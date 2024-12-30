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Bakan Yumaklı: Suriye'ye tarım ateşesi atama hazırlığımız var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şartlar olgunlaştığında oraya (Suriye) gidecek tarım ateşesi atama konusunda da hazırlığımız var. Orada yapılan temaslar ve tespitlerle birlikte rapor hazırlanıyor" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:13
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Bakan Yumaklı: Suriye'ye tarım ateşesi atama hazırlığımız var

Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın Suriye raporuna değinen Yumaklı, "İki gün önce oraya giden heyetimiz geri döndü. Bakan yardımcımız ve birçok uzman arkadaşlarımızla birlikte. Şartlar olgunlaştığında oraya gidecek tarım ateşesi atama konusunda da hazırlığımız var. Arkadaşların orada yapmış oldukları temaslar ve tespitlerle birlikte rapor hazırlanıyor. Bununla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. İlk tespitlerimize göre tarımsal altyapıda 3'te 2 oranında hasar oluştuğuna dair bir gözlem var. Ama bunu saha tespitleriyle teyit edilmesi gerek. Aksi takdirde çok güvenilir bir veri olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle savaş dönemi boyunca makine ve ekipman yenilemesi olmadığı için bu konuda geriler." ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışma imkanı ve ortamı oluşacaktır"

Sınırı aşan sular konusunda dışişleri bakanlığı koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumların olduğunu belirten Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız söyledi. Irak'ta da temaslar var. Suriye ile ilgili de hayati konuları zaten ilgili arkadaşlarımız tespitlerini yapmış olacak. Süreç sonunda birlikte çalışma imkanı ve ortamı oluşacaktır. Buradaki ana husus iki ülkenin de menfaatleri." diye konuştu.

"Fahiş fiyat artışına karşı sahadayız"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın, asgari ücretin açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyat tespitlerine gerekli yaptırımları uyguladıklarını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti;

"Elbette bizim Ticaret Bakanlığımızla birbiri içerisine geçen süreçlerimiz var. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fahiş fiyat olarak nitelendirdiğimiz artışların hiçbiri arzla alakalı değil. Dolayısıyla bu konuda özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren iki bakanlık olarak da açıkladık. Sanki maliyetlerin tamamı işçilik ücreti. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Biz hem kendi denetim personelimiz hem de Ticaret Bakanlığı'nın ilgili personeliyle sahadayız. Tespit ettiklerimize gerekli yaptırımı yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızla ilgili hususları da Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz. Ben inanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek. Büyük oranda da çözümlendiğini göreceğiz. En son kırmızı etle alakalı bir durum oldu. Aslında ortada hiçbir şey yokken herhangi bir artış yokken sanki artış olacakmış gibi hava, algı oluşturmaya çalışıldı. Yarım gün sürdü. Ama bunu denemekten vazgeçmeyecekler. Biz de gereğini yapacağız iki bakanlık olarak."

"Amacımız tarımsal üretimimizi verimli bir şekilde artırmak"

Üretim planlaması ve yapısal dönüşümlerin etkisini hızlıca almak için faaliyetlerinin 2025'te de devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, "Yapısal değişimlerle alakalı olarak burada konuştuğumuz konuların tamamı bütün bakanlıkların aynı zamanda birer iş, eylem planı. Su ve sulama projeleri konusu özellikle bu bölge için son derece önemli. Tek hedefimiz var. Amacımız tarımsal üretimimizi verimli bir şekilde artırmak, kendimize yeterliliğimiz konusunu, gıda arz güvenliğimiz konusunu güvence altına alıp fazlasını da ülke ekonomisine katkı olacak şekilde ihracata dönüştürmektir." şeklinde konuştu.

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