TBMM'de 28 milletvekili partisinden ayrıldı

Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Sabit öğretmenden acı haber!
Sabit öğretmenden acı haber!
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de 28 milletvekili partisinden ayrıldı

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, partilerinden istifa eden milletvekili sayısındaki artışla dikkat çekiyor. TBMM kaynaklarına göre, biri ihraç olmak üzere toplam 28 milletvekili partisinden ayrıldı. Bu süreçte 12 milletvekili bağımsız olarak çalışmalarını sürdürürken, 15'i başka partilere katıldı. Bağımsız milletvekili sayısı, son dört dönemin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 11:23, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:36
Yazdır
TBMM'de 28 milletvekili partisinden ayrıldı

TBMM'de 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayan 28. Dönem, partilerinden istifa eden, yasama çalışmalarına bağımsız devam eden milletvekili sayısıyla dikkati çekiyor.

AA muhabirinin TBMM kaynaklarından derlediği bilgiye göre, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı, 28. Dönem'de son 4 dönemin zirvesine çıktı.

Bu dönemde biri ihraç, 27'si istifa olmak üzere 28 milletvekilinin partisiyle yolları ayrıldı. Bu milletvekillerinden sadece biri partisine geri dönerken, 12 milletvekili bağımsız, 15 milletvekili ise başka bir partide yasama çalışmalarına devam ediyor.

25 ve 26. Dönem'de 2'şer milletvekili yasama dönemini bağımsız olarak tamamlarken 27. Dönem'de bu sayı, 5 olarak kayıtlara geçti.

Seçim öncesi yapılan ittifaklar, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından TBMM'ye de yansıdı. İttifak kapsamında başka bir partinin listesinden seçilen milletvekilleri, istifa ederek kendi partisine geçti.

- Sadece Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisine döndü

28. Dönem'de bugüne kadar bir milletvekili partisinden ihraç edildi. Bu dönem, 27 milletvekili istifa ederken toplam 28 milletvekilinin partisiyle yolları ayrıldı. Bu milletvekillerinden 15'i bir başka partinin çatısı altında, 12 milletvekili ise bağımsız olarak yasama çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönem istifa ederek partisinden ayrılan milletvekilleri arasında partisine dönen tek isim MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı oldu.

28. Dönem'de partisinden istifa ederek farklı bir partiye geçen milletvekilleri şöyle:

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),

Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz (DBP'den DEM Parti'ye),

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine),

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),

Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),

Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye)

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi'nden Saadet Partisine),

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi'nden Saadet Partisine)

Öte yandan bu dönem, İYİ Partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu; Demokrat Partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Kilis Milletvekili Mustafa Demir; CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün; DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bağımsız olarak yasama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber