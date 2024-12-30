3 ilde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli 17, Edirne 23, ve Osmaniye'de 7 olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 11:41, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:42
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kırklareli 17, Edirne 23, ve Osmaniye'de 7 olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı..
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.