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Annesini öldürüp kendisini polise ihbar etti

Kötü haber Diyarbakır'dan geldi. 20 yaşındaki B.Y. tartıştığı annesini tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası polisi arayan B.Y. kendisini ihbar edip polise teslim oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 12:44, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:46
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Annesini öldürüp kendisini polise ihbar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y., annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. B.Y, tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu. B.Y, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi. Akgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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