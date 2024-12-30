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Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ÖTV muafiyetli otomobiller için satış yasağı 10 yıla çıkarıldı. Söz konusu değişikliğin geriye dönük uygulanacağı öğrenilirken, düzenleme öncesi satın alınan otomobiller de yeni getirilen kısıtlamalardan doğrudan etkilenecek.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 12:54, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:04
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Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor

Engelliler için satışa sunulan ÖTV muafiyetli araçlara yönelik istismarı engellemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), geçtiğimiz hafta kabul ettiği kanuni düzenleme ile bu tür otomobillerin satışına yeni kısıtlamalar getirdi.

Düzenleme öncesinde 5 yıl olan 'engelli araç satış yasağı' süresi, değişiklikle birlikte 10 yıla yükseltildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte yeni alınacak otomobillerde yüzde 40 ve üzeri yerlilik şartı aranacak.

DÜZENLEME GERİYE YÖNELİK UYGULANACAK

Böylelikle, geçmişte ÖTV muafiyetli otomobil satın alan ve 5 yıl süre ile satış yasağı bulunan kişiler, otomobillerini satın aldıkları tarih itibarıyla 10 yıl boyunca satışa sunamayacak.

Konuya ilişkin Özpeynirci sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"- ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş

- Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar.

Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde.

Üzgünüm ama durum ne yazık ki bu..."

Peynirci bir sonraki paylaşımında söz konusu düzenlemeyi yetkili kurumlara sorduğunu ve iddiaları doğruladıklarını aktardı.

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OTOMOBİL ETKİLENECEK

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, 2025 yılı itibarıyla yalnızca 2015 ve öncesinde satın alınan ÖTV'siz araçlar yeniden satışa sunulabilecek. Söz konusu düzenleme ile bir milyonun üzerinde otomobile satış kısıtlaması getirilmesi beklenirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kanunun geriye dönük şekilde işletilmesine tepki gösterdi.

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