Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.870, bayi fiyatı 1.620 bin TL!

2024 yılı otomotiv için ilginç bir yıl oldu. Sektörün "zor bir yıl" olarak değerlendirdiği zaman diliminde son yıllarda yaşanan en iyi satış rakamlarına ulaşıldı. Rekorlar yılı olarak tarihe geçen 2023 satışlarıyla paralel seyir izleyen 2024 ilginç olaylara sahne oldu. Bunlarda birisi de bayilerin stok eritmek için birbirleriyle girdiği yarış.

BAYİLER KAMPANYADA DOZU ARTIRDI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre

; bayilerin yılın son haftasında kampanya dozunu arttırdığı görülüyor. Gazetede yer alan habere göre yapılan bayi fiyat araştırmasında bazı modellerin liste fiyatlarının 450 bin lira daha altına satıldığı ifade ediliyor. Bu farkın bayiden bayiye değişim gösterdiği belirtilen haberde öne çıkan modeloluyor.

Öte yandan Cupra'nın en çok tutulan modeliFormentor VZ'nin 2.525.000TL'lik liste fiyatı bazı bayilerde 2.215.000TL'ye kadar düşerken indirim oranları markadan markaya farklılıklar gösteriyor. Yıllın son haftası için geçerli olan sıcak fiyatlarda model bazında 75 bin lira ila 400 bin lira arasında farklı indirimler söz konusu.

İşte habere konu olan araçların marka model ve fiyat durumu: