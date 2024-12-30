'Demir Kıran-1' operasyonunda 104 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 137 şüpheliye yönelik "Demir Kıran-1" operasyonunun düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 olmak üzere 104 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 287 sentetik ecza, bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 hassas terazi, 9 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 5 av tüfeğinin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yakalananlar hakkında gerekli yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.