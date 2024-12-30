İstanbul'da cinsel içerikli parti operasyonu: 25 gözaltı, 2 tutuklama

Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da cinsel içerikli parti operasyonu: 25 gözaltı, 2 tutuklama

İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşan ve yılbaşı öncesi Kadıköy'de parti düzenleme hazırlığında olan iki organizatörü suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonla, 25 kişi gözaltına alınırken, organizatörler L.S. ve T.T. tutuklandı. Operasyonda çok sayıda BDSM malzemesi ve partiye ait biletler ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 13:45, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:21
Yazdır
İstanbul'da cinsel içerikli parti operasyonu: 25 gözaltı, 2 tutuklama

İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların dört suç kaydı bulunan T.T. ile iki suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.

Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi cinsel içerikli parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

İNTERNETTEN BİLET SATTILAR

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi.

Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.

Operasyonda iki organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber