İstanbul'da cinsel içerikli parti operasyonu: 25 gözaltı, 2 tutuklama

İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların dört suç kaydı bulunan T.T. ile iki suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.

Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi cinsel içerikli parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.



İNTERNETTEN BİLET SATTILAR

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi.

Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.

Operasyonda iki organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.