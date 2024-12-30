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Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, bir okul servisi park halindeki tankere çarptı. Kazada, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybederken, bir öğrenci yaralandı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılırken, okul müdürünün başka bir okula görevlendirilmesi öğrenciler arasında tepkilere yol açtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 14:27, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:04
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Kaza, 26 Aralık saat 08.30 sıralarında Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Midibüsün solundaki camlar patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencisinin öldüğü kazada servis sürücüsü tutuklandı

Sağlık ekibinin kontrolünde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, Aras B.'nin (15) ise yaralandığı belirlendi. Aras B. hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü Vahit Dağlı ve tanker şoförü Mehmet B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı. Aras B. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yağmur Özçelebi Manavkuyu Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yağmur'dan geriye kalan görüntülerde, katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı ve şarkı söylediği, öğretmenlerinin kendisine eşlik ettiği anlar yer aldı.

ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yağmur'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürü A.B. soruşturmanın selameti açısından bir başka okulda görevlendirildi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde bazı öğrenciler A.B.'nin başka bir okulda görevlendirilmesine tepki gösterip, sınıflarına girmedi.

Öğrencilere sınıfa girmeleri gerektiğini belirten A.B., okul bahçesinde, "Acımız çok büyük. Acımıza acı katmayalım, lütfen sınıflarınıza gidin. Gitmemek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Hiçbir belge eksik değil, şoförün sabıkası yok, bütün raporları tam. Okul olarak bu durumdan sorumlu değiliz. Ölen çocuk bizim çocuğumuz. Lütfen sınıflarınıza çıkın ve arkadaşımızın, çocuğumuzun yasını tutalım" dedi.

Öğrenciler, okul müdürü A.B.'nin yaptığı konuşma sonrası sınıflarına girdi.

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