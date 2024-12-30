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Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-BAE ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki durum ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Suriye'de barışın sağlanmasının önemine vurgu yaparken, Filistin'deki katliamın sona ermesi için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 14:41, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:25
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Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DAEŞ'in da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini aktardı

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