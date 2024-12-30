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Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı

Beyaz eşyada iç pazar satışları kasımda devam eden taleple yüzde 7 artarken, üretim yüzde 10, ihracat ise yüzde 11 düşüş gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:21
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Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar kasım ayında yüzde 7 artışla 795 bin 997 adet oldu.

İhracat ise kasım ayında yüzde 11 düşüşle 1.87 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise iç satışlar yüzde 7 artışla 9.56 milyon, ihracat ise yüzde 3 düşüşle 20.7 milyon adet olarak gerçekleşti.

Üretimde yüzde 10'luk düşüş

TÜRKBESD verilerine göre, sektör üretimi kasım ayında yüzde 10 düşüşle 2,57 milyona gerilerken, ocak-kasım döneminde ise yüzde 2 düşüşle 29,69 milyon adet oldu.

"İç pazarda dinamizm korundu"

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, kasım ayı verilerinin iç pazarda dinamizmin korunduğuna ancak küresel zorlukların ihracat ve üretim üzerinde baskı oluşturduğuna işaret ettiğini belirterek, "Sektör olarak verimliliği artırmaya ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik çabalarımız devam ederken, küresel rekabetçiliğimizi koruyacak ve büyüme ivmemizi sürdürecek önlemlerin alınması büyük önem taşıyor" dedi.

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